Bezos arrivato in elicottero al Lido di Venezia Il matrimonio blindato all' isola di San Giorgio e il mistero dei fuochi d' artificio a San Marco

Venezia si prepara ad accogliere un evento da sogno: Jeff Bezos, il celebre imprenditore di Amazon, e Lauren Sánchez, giornalista e pilota, stanno per celebrare il loro matrimonio nell’incantevole cornice dell’isola di San Giorgio. Arrivati in elicottero e sotto stretta sorveglianza, i due protagonisti svelano un evento avvolto nel mistero, tra fuochi d’artificio a San Marco e un’atmosfera di esclusività. La città si appresta a vivere una notte indimenticabile, tra segreti e meraviglie.

VENEZIA - Ormai ci siamo: mancano poche ore all'inizio della prima festa del matrimonio dell'anno. Jeff Bezos, il magnate di Amazon e Lauren Sánchez, giornalista e pilota di.

Addio al nubilato a Parigi e matrimonio con Bezos a Venezia: Sanchez sceglie le città dell'amore - Sanchez celebra il suo addio al nubilato a Parigi e si prepara a dire sì a Bezos a Venezia, le città dell'amore.

Monta la protesta per le nozze da sogno di Bezos a Venezia In laguna è arrivato Jeff Bezos, ma l’accoglienza non è tutta da cartolina. Il matrimonio del... Vai su Facebook

Ivanka Trump e uno yacht col giaguaro sono arrivati a Venezia: il matrimonio di Jeff Bezos prende il via tra piume, jet privati e tensioni; Bezos arrivato a Venezia (in elicottero) per il matrimonio con Lauren Sanchez: da Ivanka Trump con marito e fi; Nozze di Bezos, Venezia pronta al weekend extra lusso. Arrivi vip: avvistata Ivanka Trump. E rientra Diane Von Fürstenberg.

Jeff Bezos e Laura Sanchez, al via il matrimonio: il menù da capogiro, gli hotel di lusso e i vip in arrivo - 000 euro a persona, secondo il «Wall Street Journal», vini prestigiosi - Scrive leggo.it