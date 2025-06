Bezos a Venezia per il matrimonio ipotesi fuochi d’artificio | dove sono le aree blindate

Venezia si prepara ad accogliere un evento esclusivo e riservato: il matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez, con festeggiamenti che promettono spettacoli e sorprese. Le aree blindate e i fuochi d’artificio sono solo alcune delle misure adottate per garantire la massima sicurezza e riservatezza. Mentre la città si anima di curiosità , l’attesa cresce: dove si nasconderanno le aree più protette? Scopriamolo insieme, perché Venezia si sta preparando a scrivere un capitolo indimenticabile della sua storia.

Venezia, 25 giugno 2025 – Nella città lagunare cresce la curiosità per un evento che vedrà molte aree blindate. Mentre oggi Jeff Bezos e Lauren Sanchez sono stati visti sbarcare dal motoscafo al pontile dell'hotel Aman, il resort sette stelle sul Canal Grande, domani e sabato inizieranno i festeggiamenti del loro matrimonio, con circa 200 invitati. Domani dunque dalle 18 alle 24 nel chiostro della chiesa della Madonna dell'Orto si terrà la prima delle tre feste vip per il matrimonio del fondatore di Amazon e della giornalista-pilota a Venezia. La conferma ufficiale arriva dalle ordinanze emanate dal Comune di Venezia che vieta la navigazione a tutte le unità a remi e a motore.

