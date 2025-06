Beukema resta la priorità in difesa | accordo col giocatore si tratta col Bologna

Sam Beukema, giovane talento olandese di 26 anni, si afferma come la priorità assoluta nel settore difensivo per il Bologna. L'accordo con il giocatore è ormai vicino, e le trattative sono in corso per portarlo in Emilia. La volontà del club e le negoziazioni avanzate fanno sperare in un'operazione che potrebbe rafforzare notevolmente la retroguardia rossoblù. Restate sintonizzati per tutte le novità su questa importante trattativa.

Sam Beukema, 26 anni, difensore olandese, resta il profilo in cima alla lista.

La pace resta la grande priorità di Leone XIV - La pace si afferma come la principale priorità di Leone XIV. Anche se è ancora presto per definire il suo pontificato, è evidente che il Papa, proveniente dagli Stati Uniti, si impegnerà a promuovere un messaggio di tranquillità.

Dal 13 marzo scorso #Beukema è e continua a essere la prima scelta per la difesa del #Napoli. Ci sono altri nomi, ma la priorità resta Beukema Vai su X

John Lucumì è la priorità della Roma in difesa. Il giocatore del Bologna è stimato da Gasperini e come conferma @fabriziorom i contatti sono costanti. C’è la concorrenza di club della Premier e soprattutto una clausola da 28 milioni alla quale il Bologna non Vai su Facebook

Napoli, torna di moda l’idea Skriniar per la difesa; MERCATO - Cammaroto svela a NM: Napoli, Ndoye è una priorità, più difficile Beukema, alternative Skriniar e Scalvini, avanza la trattativa per Sancho, apertura totale di Chiesa, si stringe per Nunez, ultime su Lucca, tesoretto da alcune cessioni; Affare Juanlu-Napoli resta in stand by: la strategia degli azzurri.