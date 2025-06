Bettini Manfredi e francheschiniani | a chi piacciono i civici di Onorato

Bettini, Manfredi e Francheschiniani si incontrano attorno alla passione per i civici di Onorato, una proposta che da anni sottolinea l’importanza di un impegno condiviso a livello locale. È fondamentale lavorare insieme, partendo dal basso, per costruire un futuro più coeso e partecipativo. Un esempio di come il cambiamento possa nascere dalla collaborazione tra cittadini e amministratori. Per scoprire tutti i dettagli, continua a leggere...

“È un’esigenza che sottolineo da anni. Bene, benissimo che si parta dal basso con gli amministratori locali, come ha indicato Onorato. Deve essere un lavoro collettivo. All. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Bettini, Manfredi e francheschiniani: a chi piacciono i civici di Onorato

In questa notizia si parla di: onorato - bettini - manfredi - francheschiniani

Giro d’Italia, il sindaco Manfredi e i Ministri Abodi e Lollobrigida con la maglia rosa a bordo dell’Amerigo Vespucci - Il Giro d'Italia sbarca a Napoli con il sindaco Manfredi e i ministri Abodi e Lollobrigida a bordo dell'Amerigo Vespucci.

Bettini, Manfredi e francheschiniani: a chi piacciono i civici di Onorato.

Bettini, Manfredi e francheschiniani: a chi piacciono i civici di Onorato - Domani l'iniziativa dell'assessore capitolino per unire il civici di centrosinistra in vista delle elezioni politiche del 2027. Da ilfoglio.it

Goffredo Bettini, festa per i 69 anni: ci sono anche Conte e i ministri Orlando e Franceschini - Tanto più che né Conte, né Letta né Bettini non hanno occasione di vedersi e parlarsi a tu per tu. Si legge su corriere.it