Bertinotti mette all’asta i suoi quadri | i Mao di Andy Warhol venduti all’asta dal leader comunista

L'ex presidente della Camera Fausto Bertinotti sorprende tutti: mette all'asta alcuni dei suoi preziosi quadri, tra cui ritratti di Mao di Andy Warhol. La collezione, ricca di capolavori e strettamente legata alla sua storia personale, si apre ora a una nuova fase. Un gesto che suscita curiositĂ e riflessioni sulla relazione tra arte, politica e archivi personali. Ma cosa nasconde questa decisione inattesa? La risposta potrebbe riservare sorprese inaspettate.

Fausto Bertinotti mette all’asta i quadri ricevuti da Mario D’Urso, suo amico del cuore e noto banchiere. Nella collezione dell’ex numero uno di Montecitorio figurano alcuni dipinti di Andy Warhol e altri capolavori. Bertinotti e la collezione d’arte. Bertinotti, con la moglie in Lella, ha infatti deciso, secondo quanto riporta Il Giornale, di mettere all’asta due dei tre grandi ritratti di Mao appartenenti alla sua raffinata collezione d’arte, che andranno all’incanto da Finarte dal 26 giugno. Va detto che Bertinotti ha sempre dichiarato che quelle celebri opere pop non le aveva acquistate ma erano frutto di un generoso regalo del suo grande amico Mario D’Urso, il milionario ex cda della Lehman Brothers, la banca d’affari rimasta il simbolo della finanza selvaggia e dei difetti del post capitalismo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it