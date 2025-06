Berrettini ci sarà | la conferma in un post su Instagram

miracolo sportivo che rende felici i tifosi e rinnova la speranza di vedere Matteo Berrettini protagonista nei grandi tornei. La sua determinazione e passione hanno finalmente trovato il giusto riconoscimento: il suo ritorno tra i teste di serie a Wimbledon è una vittoria non solo personale, ma anche di tutta la sua carriera. Ora, l’attesa cresce: ci aspettiamo grandi emozioni e risultati sorprendenti.

Finalmente una gioia per i tifosi di Matteo Berrettini: la conferma che tutti aspettavano è arrivata con un post apparso sui social network. I pianeti si sono allineati, per una volta, al momento giusto. Tre giocatori si sono ritirati da Wimbledon e gli hanno regalato, in questo modo, un’opportunità incredibile: quella di essere testa di serie nonostante il suo attuale posizionamento nel ranking Atp non glielo consentisse. Un vero e proprio colpo di fortuna, dunque, per Matteo Berrettini, che ha ora la certezza matematica di un primo turno più agevole all’All England Club. (AnsaFoto) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Berrettini ci sarà: la conferma in un post su Instagram

Il nuovo campione di Halle ha parlato delle difficoltà dell’ultimo anno, in cui è sceso fino al numero 82 del ranking e ha preso in considerazione di lasciare il circuito. Ma grazie ai quarti a Parigi e al suo quinto titolo è tornato nella top 30 e sarà una mina vaga Vai su Facebook

