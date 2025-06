Berlino mette fine al finanziamento per il salvataggio in mare

Il governo tedesco mette fine al suo sostegno finanziario per il salvataggio in mare. Lo afferma una fonte ministeriale. (ANSA-AFP). 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Berlino mette fine al finanziamento per il salvataggio in mare

Specializzata nei furti all'interno dei negozi, l'arresto mette fine alla sua carriera - Specializzata nei furti nei negozi, la carriera di un'abilissima ladra si chiude con un arresto. Con mani di velluto, si era distinta per la sua capacità di sottrarre contanti e mance, approfittando della distrazione dei commercianti.

Giornata drammatica ma a lieto fine quella di sabato 21 giugno 2025 sul litorale del consorzio Rosa Marina, colpito da una violenta mareggiata che ha messo in pericolo numerosi bagnanti. In sole poche ore, i bagnini in servizio presso i lidi Rodos, Lambertia Vai su Facebook

Margherita di Savoia mette 350mila euro sul salvataggio in mare - RaiNews - Margherita di Savoia mette 350mila euro sul salvataggio in mare Si tratta del piano di salvamento collettivo finanziato dall'associazione degli stabilimenti Balneari e autorizzato dalla ... rainews.it scrive

Salvataggio in mare, abolita la pausa nell’ora di pranzo - Il Resto del Carlino - Il salvataggio in mare sarà attivo dal primo fine settimana di giugno al primo weekend di settembre, dalle 10 alle 18, senza ‘pausa pranzo’. Come scrive ilrestodelcarlino.it