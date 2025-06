Berger | Gli scherzi a Senna contro la paura Lui leggeva la Bibbia io Playboy

Gerhard Berger, l’austriaco ex Ferrari, rivela come gli scherzi contro Senna e le conversazioni sulla fede fossero il modo per affrontare il rischio, trasformando la paura in energia. Tra preghiere e risate, si preparavano a scendere in pista, consapevoli dei pericoli ma uniti dalla passione e dalla volontà di sfidare ogni limite. È questa combinazione di coraggio e leggerezza che rende indimenticabile il loro spirito.

Gerhard Berger, l’austriaco ex Ferrari: "Divertirci serviva per non pensare al pericolo. Abbiamo parlato di fede anche sul motorhome prima delle gare, ma poi al via diventava feroce.". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Berger: "Gli scherzi a Senna contro la paura. Lui leggeva la Bibbia, io Playboy"

In questa notizia si parla di: berger - scherzi - senna - paura

Paura in aeroporto, il 90enne Padre Michel scompare per ore fra i terminal: rintracciato dagli agenti - Un episodio di panico ha scosso l'aeroporto quando il 90enne padre Michel, in viaggio da Vienna per visitare la sorella, è scomparso per ore fra i terminal.

Berger: Gli scherzi a Senna contro la paura. Lui leggeva la Bibbia, io Playboy; Terruzzi racconta: Un GP in 3 parole | Giappone 2019; Formula 1.

Gerhard Berger ricorda il suo periodo alla Ferrari e la morte di Ayrton Senna - Ma nessuno pensava che sarebbe capitato ad Ayrton. Segnala msn.com

F1, Berger: «Verstappen mi ricorda Senna» - Corriere dello Sport - Gerhard Berger, compagno di squadra in McLaren e grande amico del brasiliano non ha paura di dirla grossa. Secondo corrieredellosport.it