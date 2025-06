Benvenuti nell’era dell’esistenza al minimo, un tempo in cui la stanchezza e il senso di vuoto sembrano dominare le nostre giornate. Nell’ultimo saggio dell’antropologo Le Breton, si traccia un quadro inquietante della nostra società, sconvolta da stress e mancanza di desiderio. Ma quali strade possiamo percorrere per ritrovare energia e passione? Scopriamolo insieme, perché il cambiamento è possibile e inizia da qui.

In un nuovo saggio, l’antropologo Le Breton descrive la malattia della nostra epoca: la mancanza di energia e desiderio. Se l’Occidente è piegato da stress e ansia, la via d’uscita non può essere il rifiuto della realtà, come avviene per molti giovani. 🔗 Leggi su Laverita.info