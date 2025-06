Beni culturali nasce lo sportello SMApp Cultura 5.0 per la consulenza negli appalti

Benvenuti in SMApp Cultura 5.0, il nuovo sportello multidisciplinare ideato dal Dipartimento regionale dei Beni culturali nell’ambito del progetto "Mille esperti" del PNRR. Questo servizio pubblico gratuito nasce per offrire consulenza qualificata e supporto specializzato negli appalti legati ai beni culturali, rafforzando così il patrimonio culturale italiano e promuovendo lo sviluppo sostenibile. Scopri come possiamo aiutarti a valorizzare e tutelare il nostro patrimonio, perché la cultura è la prima risorsa del nostro futuro.

Prende il via SMApp Cultura 5.0, lo sportello multidisciplinare realizzato dal dipartimento regionale dei Beni culturali nell'ambito del progetto "Mille esperti" del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) con l'obiettivo di offrire un servizio pubblico gratuito di consulenza e supporto.

