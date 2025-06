benetton in crisi ma la holding di famiglia edizione vale 13 miliardi

Benetton, simbolo di stile e innovazione, attraversa un momento di sfida nonostante la solidità della holding di famiglia Edizione, valutata a 13 miliardi di euro. Con ricavi in aumento e Alessandro Benetton ed Enrico Laghi alla guida, il gruppo punta a consolidare il successo. Tuttavia, Benetton Group, cuore del suo patrimonio storico, si trova ad affrontare il periodo più complesso. La domanda che tutti si pongono è: come reagirà questa icona della moda?

