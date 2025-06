Belliniana divine melodie danzanti al teatro Antico di Taormina

Straordinaria serata dedicata a Bellini, dove le sue divine melodie danzeranno sotto le stelle, incantando il pubblico e rinnovando il legame tra musica e storia. Venerdì 27 giugno, alle 21, il Teatro Antico di Taormina si trasformerà in un palcoscenico magico, regalando un’esperienza unica di passione e bellezza. Non perdere l’occasione di immergerti in questa splendida celebrazione della grande danza belliniana.

La grande danza torna al Teatro Antico di Taormina nel segno di Vincenzo Bellini, senz’altro il compositore piĂą amato e piĂą celebre della Sicilia, come mai era accaduto prima. Venerdì 27 giugno, con inizio alle  21, nella magnifica cornice del Teatro Antico di Taormina, andrĂ in scena una. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

