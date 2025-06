Beffa Napoli è arrivata la conferma | sorpasso dalla Serie A salta l’acquisto

Il Napoli, già protagonista assoluto del mercato di Serie A, si trova al centro di un'inaspettata beffa: la conferma del sorpasso da parte di un altro club, che ha fatto saltare un importante acquisto in dirittura d’arrivo. Mentre le altre squadre arrancano tra restrizioni e trattative lente, il club azzurro continua a sorprendere con colpi di classe come De Bruyne, avvicinandosi a un nuovo grande affare. La finestra di mercato promette ancora emozioni forti.

Napoli beffato da un altro club di Serie A: è arrivata la conferma, salta l'acquisto di un giocatore trattato da Manna. Il Napoli è forse il club più attivo sul mercato in Serie A. Mentre le altre squadre continuano a fare i conti con le restrizioni dettate dai conti e con trattative che vanno al rilento, il club azzurro ha invece già chiuso un colpo di assoluto prestigio come Kevin De Bruyne ed è vicinissimo ad un altro super acquisto come quello di Noa Lang. Fra le tante trattative ben avviate, però, c'è n'è anche una che salta in modo pressocché definitivo. Bonny va all'Inter: niente Napoli.

Serie A, oggi gli orari per le ultime giornate: e in caso di spareggio Napoli Inter spunta una data - Oggi la Lega Serie A rivelerà gli orari delle ultime giornate, con una possibile simultaneità delle partite per il gran finale.

Alex Meret rinnova con il Napoli fino al 2027! ? Dopo una lunga trattativa, è arrivata la svolta: secondo Tuttosport, il portiere friulano è pronto a firmare il rinnovo con il club azzurro. Con l’arrivo di Antonio Conte e la fiducia ribadita da De Laurentiis e Man Vai su Facebook

Allenatori Serie A 2025-2026, il punto e le ultime news sulle panchine; Conte resta al Napoli, arriva l’annuncio ufficiale. Allegri nuovo allenatore del Milan; Affare De Bruyne, da De Laurentiis è arrivata una conferma. Due sponsor d'eccezione per la trattativa.

Noa Lang al Napoli, Pedullà conferma: "Oggi call per chiudere. Tutti i dettagli" - Come rivelato da Sky Sport attraverso il giornalista Gianluca Di Marzio, l'esterno del PSV Eindhoven sarebbe il nome più caldo di qu ... Lo riporta msn.com

LBA - Napoli lavora alla conferma di Toté, in arrivo Gentile - Il Napoli Basket inizia a lavorare sul mercato dopo l'annuncio di coach Alessandro Magro, reduce da un'annata all'estero ai BC Wolves. Riporta pianetabasket.com