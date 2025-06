Beccato con la droga in auto e con due pistole in casa arrestato

In un'energica operazione, i Carabinieri di Alatri hanno smantellato un giro di droga e armi, arrestando un cittadino albanese di 32 anni. La brillante azione delle forze dell’ordine ha portato alla scoperta di due pistole e sostanze stupefacenti in casa e auto, confermando l’efficacia della loro vigilanza costante. Un colpo duro ai traffici illeciti, che dimostra ancora una volta come la sicurezza sia una priorità assoluta per la comunità .

Brillante operazione dei Carabinieri dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia di Alatri che hanno tratto in arresto un cittadino albanese 32enne residente a Boville Ernica, già censito in banca dati delle forze dell'ordine per reati in materia di armi e sostanze stupefacenti. I militari.

