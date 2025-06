Beccato con 2mila video di pornografia minorile | 42enne arrestato nel Catanese

Una scoperta scioccante scuote la città di Catania: un uomo di 42 anni è stato arrestato con oltre 2.000 video di pornografia minorile. L’operazione, coordinata dalla Procura locale e condotta dalla Polizia Postale, ha portato alla luce un grave caso di abuso e sfruttamento online. Questo episodio mette in evidenza l’importanza di una collaborazione sempre più efficace contro il crimine informatico. Nell’ambito dell’indagine...

