Beautiful trame settimanali dal 28 giugno al 4 luglio 2025 | Ridge costretto a prendere una decisione difficilissima

Prepariamoci a vivere una settimana all’insegna del cuore e della tensione con Beautiful, dal 28 giugno al 4 luglio 2025. I nostri protagonisti si troveranno ad affrontare scelte cruciali e rivelazioni sorprendenti che terranno il pubblico con il fiato sospeso. In particolare, Ridge Forrester si troverà di fronte a un bivio decisivo: cosa ci riserveranno le prossime puntate? L’appuntamento quotidiano su Canale 5 promette emozioni intense e colpi di scena inaspettati.

Cosa ci riservano gli episodi di Beautiful in onda nella settimana dal 28 giugno al 4 luglio? L’appuntamento quotidiano su Canale 5 con le vicende dei Forrester si preannuncia particolarmente ricco di colpi di scena, e nel corso delle prossime puntate assisteremo a momenti di fortissima tensione. Al centro dei riflettori troveremo Ridge Forrester. Il figlio di Eric sarà costretto a prendere una decisione davvero difficile: suo padre starà per morire e lui dovrà scegliere se rispettare le sue ultime volontà e farlo staccare dal respiratore, oppure tentare la terapia innovativa proposta da Finn. Il tempo stringe e Ridge dovrà decidere in fretta. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Beautiful, trame settimanali dal 28 giugno al 4 luglio 2025: Ridge costretto a prendere una decisione difficilissima

In questa notizia si parla di: beautiful - giugno - luglio - trame

Anticipazioni beautiful: trame settimanali dal 9 al 15 giugno - Preparati a un'intensa settimana con "Beautiful", dal 9 al 15 giugno! Gli intrighi familiari si intrecciano con la salute del patriarca Eric, portando tensione e rivelazioni inaspettate.

Claudio Lippi, nato a Milano il 3 giugno 1945, compie 80 anni Vai su Facebook

Beautiful, le trame della settimana dal 30 giugno al 6 luglio; Beautiful, le anticipazioni: genitori preoccupati per i loro figli; Beautiful, le trame dal 1° al 7 luglio 2024.

Trame settimanali Beautiful: Eric sta morendo - Ridge deve prendere la decisione più difficile della sua vita nelle puntate di Beautiful in onda dal 28 giugno al 4 luglio su Canale 5. Da superguidatv.it

Beautiful, le trame della settimana dal 30 giugno al 6 luglio - Scopriamo cosa succederà nelle prossime puntate della famosa soap opera americana in onda su Canale 5 Eric in una scena di Beautiful Ecco cosa succederà nelle prossime settimane in Beautiful, la soap ... Scrive informazione.it