Beach Zone | Reka Orsi Toth tra infortuni sogni e podi internazionali

Scopriamo insieme il sorprendente percorso di Reka Orsi Toth, protagonista indiscussa della scena internazionale del beach volley. Tra sogni, successi e sfide, Reka si racconta nella nuova puntata di Beach Zone, tra infortuni e trionfi che hanno segnato il suo 2025. Un esempio di determinazione e resilienza, pronta a riscrivere il proprio destino: perché il suo spirito vincente non si ferma davanti a nulla.

Reka Orsi Toth è la protagonista della nuova puntata di Beach Zone, intervistata da Simona Bastiani ed Enrico Spada! Un 2025 da protagonista nel Beach Pro Tour, con ben tre quinti posti negli Elite 16 e un podio conquistato ad Alanya insieme a Valentina Gottardi, Reka si conferma tra le atlete più solide del panorama internazionale. Purtroppo, una distorsione alla caviglia con interessamento dei legamenti le ha impedito di esordire in Nations Cup a Messina, ma la voglia di tornare in campo è fortissima. Reka guarda già con fiducia agli importanti appuntamenti dell’estate, in particolare all’Europeo di Düsseldorf e al Mondiale di novembre in Australia, dove la coppia azzurra sogna un clamoroso podio. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Beach Zone: Reka Orsi Toth tra infortuni, sogni e podi internazionali

