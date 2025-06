beach soccer carlo romani cup wan lab in estasi

La sole, il mare e il calcio si incontrano in un’esplosione di passione e competizione sulla spiaggia di Viareggio. La 24ª Carlo Romani Cup ha acceso i riflettori sulla stagione di beach soccer, regalando emozioni e spettacolo tra squadre agguerrite. Alla fine, la Wan Lab ha trionfato in un’epica finale, confermando ancora una volta la magia di questo sport estivo. La sfida continua, tra onde e goal memorabili.

È iniziata la stagione di calcio da spiaggia e, come da tradizione, è stata la Carlo Romani Cup ad aprire le danze. La 24° edizione, andata un scena lo scorso weekend sulla spiaggia del Bagno Flora in Passeggiata, se l'è aggiudicata la Wan Lab Viareggio al termine di un vero e proprio testa a testa con la Pizzeria New Port, conclusosi con il 3-1 della finale (Lo Monaco 2, MerlinoBenedetti). Entrambe nel girone B avevano iniziato, rispettivamente, con un 10-0 sulla Croce Verde Viareggio (Merlino 3, Columbu 2, Gori 2, Fredianelli, Toscano, Lo Monaco), ed un 6-3 sempre sui croceverdini (Alisas, Elisei, Pergion, Habili 2, LanducciPiras, Santos, Menichino).