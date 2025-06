Bce via libera all’Ops di Mps su Mediobanca

La BCE ha dato il via libera a Monte dei Paschi di Siena per acquisire una quota di controllo in Mediobanca, aprendo nuove opportunità di crescita e collaborazione nel settore bancario italiano. Questa autorizzazione, che coinvolge anche le partecipazioni indirette in Mediobanca Premier e Compass Banca, rappresenta un passo strategico significativo. Le indicazioni della BCE a MPS segnano l’inizio di un nuovo capitolo, con l’istituto senese chiamato ora a seguire un preciso iter…

La Banca Centrale Europea ha concesso a Monte dei Paschi di Siena il nulla osta per acquisire una quota di controllo in Mediobanca, estendendo l’autorizzazione anche alle partecipazioni indirette in Mediobanca Premier e Compass Banca. Come reso noto dallo stesso istituto senese, l’autorizzazione ha incluso anche il superamento della soglia del 10 per cento del patrimonio di vigilanza di gruppo. Le indicazioni della Bce a Mps: l’iter da seguire nei prossimi mesi. Secondo quanto previsto dal provvedimento, entro sei mesi dal perfezionamento dell’acquisizione, Mps dovrà sottoporre alla Bce un piano di integrazione dettagliato. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Bce, via libera all’Ops di Mps su Mediobanca

