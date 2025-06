Bce sì all’Opa Mps-Mediobanca L’ipotesi | si parte da inizio luglio

Una giornata intensa per Banca Monte dei Paschi, tra attese e tensioni. La BCE approva l’Ops su Mediobanca, con l’annuncio ufficiale atteso entro oggi, mentre si rafforzano le voci di un’indagine europea sulla vendita del 15% dello scorso novembre. Un periodo cruciale che potrebbe segnare il futuro della banca e del settore finanziario italiano. La situazione resta in evoluzione, e gli sviluppi sono ancora da scoprire.

di Orlando Pacchiani Una giornata sull'ottovolante, quella di ieri, per Banca Monte dei Paschi: da una parte l'annuncio del via libera all' Ops su Mediobanca da parte della Bce, con l'ufficialità che arriverà al più tardi oggi, dall'altra le indiscrezioni sul dossier aperto dalla commissione europea sulla vendita del 15 per cento avvenuta a novembre, su cui sta indagando la procura di Milano. Le anticipazioni rispettivamente di Reuters e Financial Times hanno scosso il panorama finanziario, arrivato in ogni caso al dunque di uno dei passaggi cruciali del riassetto del panorama creditizio italiano.

