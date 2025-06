Bb Competition con tre vetture al Rally di Montecatini Terme e Valdinievole

La Bb Competition si prepara a conquistare il Rally di Montecatini Terme e Valdinievole, un evento imperdibile per gli appassionati di motorsport. Tre equipaggi, pronti a sfidarsi sulle affascinanti strade pistoiesi, metteranno in mostra talento, passione e tenacia. Con pneumatici Michelin e assistenza dedicata, i piloti della scuderia spezzina sono determinati a lasciare il segno. Resta con noi: l’adrenalina sta per partire!

La Spezia, 25 giugno 2025 – La Bb Competition è pronta ad accendere i motori delle sue vetture in vista del Rally di Montecatini Terme e Valdinievole, appuntamento che – nel fine settimana – chiamerĂ i suoi interpreti all’agonismo sulle strade della provincia di Pistoia. Tre, gli equipaggi portacolori della scuderia spezzina attesi nella cittĂ termale: uno schieramento contraddistinto dall’utilizzo di pneumatici Michelin e dall’assistenza tecnica del sodalizio. TornerĂ al volante della sua Renault Clio RS, a distanza di un anno, Pietro Bancalari. L'esperto driver sarĂ affiancato da Simona Righetti, copilota pronta a calarsi nuovamente nell’agonismo di gara dopo il Motors Rally Show di Pavia di inizio stagione, condiviso con Claudio ArzĂ ad archiviato a ridosso del podio assoluto. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Bb Competition con tre vetture al Rally di Montecatini Terme e Valdinievole

In questa notizia si parla di: competition - vetture - rally - montecatini

PER STEFANO TURRINI UN “APPENNINO REGGIANO” DA DIMENTICARE 24 giugno 2025 – Anche la seconda uscita stagionale, per Stefano Turrini, al 44. Rally Appennino Reggiano, nel fine settimana scorso, non ha invertito il trend sfortunato avviato a M Vai su Facebook

Rally Montecatini Terme e Valdinievole; Art motorsport 2.0. Noemi Artino vince il Rally di Reggello. Bene anche Luca; Grande attesa per il 40° Rally Montecatini Terme e Valdinievole.

Bb Competition con tre vetture al Rally di Montecatini Terme e Valdinievole - L'esperto Bancalari con Righetti, poi gli Iani, padre e figlio, e infine Iacopetti e Baldi in cerca di riscatto La Spezia, 25 giugno 2025 – La Bb Competition è pronta ad accendere i motori delle sue ... Segnala lanazione.it

BB Competition verso il Rally di Montecatini Terme e Valdinievole: tre vetture schierate dalla scuderia spezzina - BB Competition è pronta ad accendere i motori delle sue vetture in vista del Rally di Montecatini Terme e Valdinievole, appuntamento che – nel fine settimana – chiamerà i suoi interpreti all’agonismo ... msn.com scrive