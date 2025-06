Bayesian il primo sopralluogo a 10 mesi dall' affondamento

Dopo quasi un anno dall’affondamento del super yacht Bayesian, il primo sopralluogo a 49 metri di profondità apre nuove speranze di chiarire i misteri di quella drammatica notte del 19 agosto. Nella sede della Capitaneria di Porto di Palermo si tiene una riunione cruciale con i consulenti della Procura, pronti a svelare i segreti nascosti sul fondale. Da qui, partiranno gli accertamenti che potrebbero fare luce su quanto realmente accadde.

Hanno messo piede per la prima volta nel Bayesian. Dopo dieci mesi a 49 metri di profondità, il portellone del super yacht è stato aperto: adesso si potrà provare a rispondere ai tanti misteri di quella notte del 19 agosto. A Palermo, nella sede della Capitaneria di Porto, una riunione chiave con i consulenti della Procura: da lì partiranno gli accertamenti sul relitto affondato nel mare davanti a Porticello. Il primo esame visivo ha già escluso alcune ipotesi.

