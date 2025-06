Bastiglia in San Clemente il concerto Incanto Barocco

Preparatevi a immergervi in un universo di melodie senza tempo: giovedì 3 luglio alle 21, il suggestivo Santuario della Beata Vergine delle Grazie di San Clemente ospiterà il concerto “Incanto Barocco”, penultimo appuntamento della XIV Edizione della Rassegna “Armoniosamente”. Protagonisti della serata saranno artisti di straordinaria bravura, pronti a regalarvi un’esperienza sonora indimenticabile. Non perdete questa magica occasione di ascoltare il barocco in tutta la sua magnificenza!

Prosegue il viaggio sonoro della XIV Edizione della Rassegna musicale “Armoniosamente”, con il concerto “Incanto Barocco”, che si terrà giovedì 3 luglio alle ore 21 presso il suggestivo Santuario della Beata Vergine delle Grazie di San Clemente, a Bastiglia. Protagonisti della serata saranno. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

In questa notizia si parla di: bastiglia - clemente - concerto - incanto

Bastiglia, Incanto Barocco in San Clemente.

Bastiglia, sagra di San Clemente: ecco la 330esima edizione - Special guest dell edizione 2024 è Ricky Portera, noto chitarrista e cantautore che ha fondato gli Stadio insieme a Gaetano Curreri ... Scrive lapressa.it

Bastiglia, tutto pronto per la Sagra di San Clemente - Street food, musica live e cultura nel tradizionale evento organizzato dall’Amministrazione comunale ... Come scrive lapressa.it