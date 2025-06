Basta mostrare sui social Bruce Willis malato ci sono cose che dovrebbero rimanere private | la rabbia dei fan contro la figlia dell’attore

È ora di riflettere sul rispetto della privacy, anche nei momenti più difficili. La divulgazione indiscriminata delle condizioni di salute di Bruce Willis sui social non solo invade la sfera privata dell'attore e della sua famiglia, ma alimenta una cultura voyeuristica che rischia di sfociare nell'irrispettoso. È fondamentale ricordare che alcuni aspetti della vita, specialmente quelli più delicati, dovrebbero rimanere tra le mura di casa. Basta con questa spettacolarizzazione del dolore.

Finitela di mostrare sui social Bruce Willis malato. Prima o poi doveva succedere. La folla di voyeur della rete sembra aver esaurito la voglia di sbirciare compulsivamente tra le pieghe della malattia del celebre attore di Trappola di cristallo. Dopo mesi e mesi di video e foto per testimoniare che Willis risponde ancora a qualche stimolo esterno dei suoi familiari, nonostante la devastante e incalzante demenza frontotemporale, la prima a subire un brusco stop dalla fanbase social è stata Tallulah Willis. La 31enne figlia dell’attore e dell’ex moglie Demi Moore è stata presa di mira da diversi contestatori dopo che domenica scorsa ha condiviso sul suo profilo Instagram alcune foto in cui abbracciava suo padre e gli stringeva la mano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

