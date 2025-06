Basket | Victor Wembanyama niente Europei 2025 con la Francia

Mentre i riflettori sono puntati sugli Europei femminili, un'altra notizia scuote il mondo della pallacanestro: la Francia perde due delle sue stelle più promettenti. Dopo Rudy Gobert, anche Victor Wembanyama ha annunciato ufficialmente la sua assenza dagli Europei 2025, un forfait prevedibile ma comunque pesante per il team transalpino. Il motivo? Una decisione maturata tra le pieghe di un percorso complesso e le sfide personali che lo attanagliano. Secondo il…

L’attenzione generale è sugli Europei femminili al momento, ma anche dalla parte degli Europei maschili in tema di pallacanestro le cose si stanno muovendo, e molto rapidamente. Soprattutto in casa Francia. Dopo che, qualche giorno fa, c’era stata la rinuncia di Rudy Gobert, adesso arriva anche quella di Victor Wembanyama. Un forfait, va detto, ampiamente preannunciato, ma che viene reso fatto compiuto dalle pagine di Le Parisien. Secondo il noto quotidiano capitolino, la lista di coach Frederic Fauthoux (successore di Vincent Collet), che comprenderà 20 nomi, non avrà quello della stella dei San Antonio Spurs. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Basket: Victor Wembanyama, niente Europei 2025 con la Francia

In questa notizia si parla di: europei - victor - wembanyama - francia

Wembanyama, a rischio gli Europei. Diaw: Non so ancora nulla; Wembanyama shock, ha una trombosi venosa alla spalla: stagione finita; NBA, Victor Wembanyama: incognita sulla partecipazione agli Europei di basket.

Basket: Wembanyama ancora in forse per l'Europeo - Ansa.it - Basket: Wembanyama ancora in forse per l'Europeo La stella francese dell'Nba ha avuto una trombosi a febbraio ROMA , 14 aprile 2025, 13:02 ... Segnala ansa.it

Victor Wembanyama: Numeri, record e Statistiche della nuova stella della pallacanestro francese | Basket - Olympics.com - Germani Brescia) 23 settembre 2020 : Esordio nel campionato francese (Nanterre - Si legge su olympics.com