Basket Torneo internazionale Under 13 Brindisi Porta del Salento | in campo 180 ragazzi

Il torneo internazionale Under 13 di Brindisi Porta del Salento si conferma un vero e proprio festival di talento e passione cestistica. Con oltre 180 giovani atleti pronti a sfidarsi, questa competizione rappresenta un momento di crescita e divertimento per le future stelle del basket. Organizzato con entusiasmo dall’Asd Robur Brindisi e patrocinato da istituzioni di alto livello, l’evento promette emozioni indimenticabili e un’occasione unica di confronto tra giovani promettenti.

BRINDISI - Lunedì 23 giugno scorso è iniziata l’undicesima edizione del Torneo internazionale di basket Under 13 Brindisi Porta del Salento, organizzato dall’Asd Robur Brindisi con il patrocinio della Camera dei Deputati, del Senato della Repubblica e delle Amministrazioni Comunali di Brindisi. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

