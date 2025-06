Basket storica Italia all’Europeo femminile | battuta la Turchia all’overtime è semifinale dopo 30 anni

In una settimana dominata dalle luci della NBA e dal fascino di Oklahoma, l’Italia scrive una pagina memorabile nel basket femminile europeo. Dopo 30 anni, le ragazze di coach Capobianco conquistano una storica semifinale agli Europei, battendo la Turchia all’overtime in una partita emozionante. La nazionale azzurra ora sogna il grande salto: la sfida contro Belgio o Germania deciderà il destino verso la finale. Un’impresa che ispira tutto il movimento.

In una settimana in cui si parla soprattutto di NBA e Oklahoma, anche l’Italia si ritaglia uno spazio nel basket. Trent’anni dopo l’ultima volta, infatti, l’Italbasket femminile giocherà una semifinale all’ Europeo. Fantastica impresa delle ragazze di coach Capobianco, che hanno battuto 76-74 la Turchia all’overtime ai quarti di finale e adesso attendono la vincitrice tra Belgio e Germania per l’accesso alla finale. La sfida si è giocata in Grecia, dopo che le azzurre avevano disputato le tre partite della fase a gironi (con tre vittorie) al Paladozza di Bologna. L’ultima volta che l’Italia giocò una semifinale europea era il 17 giugno 1995: fu vittoria contro la Slovacchia a Brno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Basket, storica Italia all’Europeo femminile: battuta la Turchia all’overtime, è semifinale dopo 30 anni

