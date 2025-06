Basket Sondrio Testa e Puccio | Coach vincenti

Sportiva Basket Sondrio, uno dei club più stimati del panorama provinciale, si prepara a scrivere un nuovo capitolo di successi. Con l’entusiasmo di testa e puccio, e sotto la guida di un coach vincente come Vincenti, la squadra si rinnova grazie a una strategia ambiziosa e a preziose collaborazioni come quella con Schena Generali. La stagione 2025/2026 promette innovazione, crescita e grandi traguardi: ecco come la Sportiva si appresta a conquistare nuovi orizzonti.

Nuova linfa per la Sportiva Basket Sondrio che, grazie anche alla confermata partnership con la Schena Generali e a un nuovo programma tecnico, punta a rilanciarsi e a raggiungere nuovi e ambiziosi traguardi. La stagione agonistica 20252026 porterà molte novità: un modello innovativo a livello di struttura, con l'obiettivo di creare una squadra vincente di allenatori. Per la presentazione della nuova stagione, la Sportiva Basket Sondrio, uno dei club storici e di tradizione della Valtellina, ha scelto Spazio Garibaldi che Schena Generali, main sponsor da 8 anni, ha messo a disposizione della città e del resto della provincia per eventi e mostre.

Valtellina Summer League: il grande basket e volley animano l'estate della provincia di Sondrio - Presentata nella sede della Provincia di Sondrio, la Valtellina Summer League 2025 unisce basket e volley, valorizzando l’estate provinciale con sport, formazione giovanile e promozione turistica.

