Basket serie A2 | Libertas da Cantù arriva la guardia Matteo Piccoli

arrivo di grande spessore per la Libertas, che si prepara a sfidare la prossima stagione con rinnovata determinazione. Con l’ingaggio di Matteo Piccoli, ex Cantù e protagonista della promozione in serie A, il team rafforza il proprio roster, puntando su esperienza e talento per conquistare nuovi traguardi. La squadra fiorentina si candida ad essere una delle protagoniste più interessanti del campionato di Serie A2.

Inizia a delinearsi il roster della Libertas in vista della prossima stagione. Dopo le conferme di Fantoni, Filloy e Tozzi e l'arrivo di Filloni, la società ha messo a segno un altro acquisto. Matteo Piccoli, ex guardiaala di Cantù con la quale ha centrato la promozione in serie A, è um nuovo. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

