Basket | Maurizio Gherardini nuovo presidente LBA Succede a Umberto Gandini

Il mondo del basket italiano si prepara a una svolta epocale: Maurizio Gherardini, figura di spicco nel panorama internazionale, è stato nominato nuovo presidente della Lega Basket Serie A, succedendo a Umberto Gandini. Con un passato da giocatore e un’esperienza pluriennale da dirigente di successo, Gherardini rappresenta una guida esperta e carismatica. La sua nomina apre un nuovo capitolo per la pallacanestro italiana, segnando l’inizio di una fase di rinnovamento e ambizione.

Dopo alcune settimane di evoluzioni nel dietro le quinte della Lega Basket Serie A, ecco il nuovo presidente dell’organo che riunisce le società partecipanti alla massima serie. E il nome è di estremo peso nella pallacanestro non solo italiana, ma globale: si tratta di Maurizio Gherardini. A 69 anni, lo storico dirigente, che da giocatore fu alla Libertas Forlì per 9 anni dal 1971 al 1980, diventa dunque l’uomo dal quale dipenderanno le sorti del massimo campionato italiano. Queste le prime parole al sito della LBA: “ Ringrazio i club per l’opportunità e la fiducia e desidero ringraziare Umberto Gandini per il lavoro svolto a favore di Lega Basket in questi anni. 🔗 Leggi su Oasport.it