Basket l' Aurora Brindisi è campione regionale under 14 Gold

L’entusiasmo e il talento si sono uniti per regalare all’Aurora Brindisi un trionfo indimenticabile: la conquista del titolo di Campione regionale Under 14 Gold, siglata dalla convincente vittoria contro Nuova Matteotti. Una stagione straordinaria che evidenzia il futuro luminoso del settore giovanile della squadra, capace di esprimere passione e determinazione. Questo successo rappresenta solo l’inizio di un percorso ricco di grandi sfide e successi ancora da scrivere.

BRINDISI - L'Aurora Brindisi è campione regionale under 14 Gold. Una stagione straordinaria per il settore giovanile dell'Aurora Brindisi si chiude nel modo più prestigioso: la conquista del titolo di Campioni di Puglia Under 14 Gold, grazie alla vittoria per 82– 62 contro la Nuova Matteotti.

Antonio Cristofaro è il nuovo tecnico dell'Aurora Brindisi

L'Aurora Basket Brindisi è lieta di comunicare che Alessandro Fiorentino sarà l'allenatore della formazione Under 17 Eccellenza per la stagione sportiva /2025/2026.

