Basket giovanile un altro atleta della Pieffe 2.015 in nazionale | si tratta dell' under 17 Valentin Georgescu

Un altro grande traguardo per il settore giovanile della Pallacanestro Forlì 2.015: Valentin Georgescu, talentuoso atleta classe 2008, è stato convocato dalla nazionale romena Under 17 per un ritiro a Patrasso, in Grecia. Un riconoscimento prestigioso che conferma la qualità del nostro vivaio e l'impegno dei giovani talenti nel panorama internazionale. Una convocazione, l'ennesima di questa stagione, che ancora una volta gratifica tutto il movimento e ci sprona a continuare su questa strada di successi.

Ancora un prestigioso riconoscimento per il settore giovanile della Pallacanestro Forlì 2.015. Valentin Georgescu, classe 2008, è stato convocato al ritiro di Patrasso, in Grecia, dalla nazionale romena Under 17. "Una convocazione, l'ennesima di questa stagione, che ancora una volta gratifica. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

In questa notizia si parla di: giovanile - nazionale - under - georgescu

A Peccioli la 'Giants Cup', competizione di calcio giovanile di livello nazionale - A Peccioli, il 10 maggio 2024, il Comune ha inaugurato i moderni impianti sportivi, tra cui il rinnovato campo "Alfredo Pagni" con erba sintetica di ultima generazione.

Basket giovanile,tris di vittorie per la Pallacanestro Forlì 2.015. L'Under 17 Eccellenza fa suo il derby contro la Fortitudo; Basket giovanile, ok l'Under 15 contro la S.G. Fortitudo, Doppio ko per l'Under 17; Seconda vittoria consecutiva nella Poule Nazionale per l'Under 17 Eccellenza.

Italia, i giovani dell’Under 21 pronti per la Nazionale di Gattuso: ecco chi sono - I talenti dell’Under 21 da Coppola a Baldanzi, passando per Casadei e Pisilli pronti a rinforzare la Nazionale di Gattuso. Si legge su msn.com

Gattuso pesca nell'Under 21: ecco chi sono i talenti che porterà in Nazionale - Da Coppola a Baldanzi e Fabbian ecco i probabili protagonisti dell'Italia del futuro ... Secondo sport.tiscali.it