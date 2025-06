Basket femminile meglio Belgio o Germania in semifinale? Con le campionesse d’Europa servirebbe un’impresa

L’Italia si prepara a scrivere una pagina storica del basket femminile, tornando alle semifinali dell’Europeo dopo 30 anni. Con un entusiasmo alle stelle, le azzurre affronteranno una sfida impossibile contro le campionesse d’Europa, Belgio o Germania. Ma quale tra le due potenze europee sarà la rivale? La risposta si scioglierà in un duello che promette emozioni e sorprese, perché in campo conta solo chi merita di più.

L'Italia ha staccato il biglietto per le semifinali dell'Europeo, tornando a giocarsi una possibile medaglia nella rassegna continentale trent'anni dopo l'ultima volta (argento nel 1995). L'appuntamento con la storia è fissato per venerdì, con le azzurre che affronteranno la vincente della sfida tra Belgio e Germania. In ogni caso un incrocio durissimo, soprattutto in caso di vittoria delle belghe, che hanno come obiettivo quello di difendere il titolo vinto nella passata edizione. Un Belgio che va a caccia di uno storico bis e che finora nella fase a gironi è stato semplicemente perfetto, dominando contro Portogallo e Montenegro e poi battendo anche abbastanza agevolmente la Repubblica Ceca (72-60).

