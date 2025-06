Basket femminile l’Italia inizia a raccogliere i frutti del gran lavoro giovanile E con Matilde Villa si possono sognare le Olimpiadi

L’Italia del basket femminile sta finalmente raccogliendo i frutti di un lungo percorso di crescita e dedizione. Con talenti come Matilde Villa, il sogno delle Olimpiadi si fa sempre più concreto, mentre la storica semifinale agli Europei rappresenta un traguardo memorabile dopo trent’anni. Questo risultato valorizza anni di impegno nelle giovanili, dimostrando che il futuro del basket rosa italiano brilla più che mai. La strada verso il successo è ben avviata.

Trent’anni dopo l’Italia tornerà a giocare una semifinale agli Europei di basket femminile. Un traguardo storico e straordinario ed assolutamente non frutto del caso o di una manifestazione giocata al massimo. Infatti questo è un risultato che arriva da tanti anni di gran lavoro nelle nazionali giovani, con le varie under azzurre che hanno raccolto importanti medaglie sia a livello europeo sia a livello mondiale. Il titolo europeo nel 2019 con l’Under 20, che poi si è messa in bacheca successivamente anche due bronzi. Sempre nello stesso anno anche quello dell’Under 18 ed ancora la medaglia d’oro nel 2018 dell’Under 16 e i tre podi ottenuti nelle ultime cinque edizioni giocate. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Basket femminile, l’Italia inizia a raccogliere i frutti del gran lavoro giovanile. E con Matilde Villa si possono sognare le Olimpiadi

