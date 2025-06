Basket femminile l’Italia batte la Turchia agli Europei e conquista la semifinale dopo 30 anni

Una vittoria storica, che segna un nuovo capitolo di orgoglio e passione per il basket femminile italiano. Dopo trent’anni di attesa, le azzurre hanno superato la Turchia al Pireo in una sfida emozionante, conquistando così la semifinale agli Europei. La nazionale si prepara ora alla grande sfida contro la vincente di Germania-Belgio, con l’entusiasmo alle stelle e il sogno di tornare sul podio.

L’Italia di basket femminile batte la Turchia, dopo un tempo supplementare, ed approda alle semifinali dei Campionati Europei. A 30 anni di distanza dall’Argento di Brno, battendo la Turchia al Pireo (76-74 dts), la Nazionale Italiana di basket Femminile si è qualificata per le semifinali del FIBA Women’s EuroBasket 2025 e venerdì tornerĂ in campo per sfidare la vincente di Germania-Belgio (orario da definire, diretta su RaiSport, Sky SportUno e DAZN). Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

