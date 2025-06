Basket 3×3 l’Italia perde anche con la Polonia ed è eliminata dai Mondiali

L’Italia del basket femminile 3×3 si ferma prematuramente ai Mondiali, con una sconfitta schiacciante contro la Polonia che le elimina dalla competizione. Le azzurre, già piegate dall’Australia, non sono riuscite a superare il duro ostacolo, chiudendo il loro cammino nella fase a gironi. Ora, la nazionale deve riflettere e ripartire per tornare più forte.

L’Italia è eliminata dai Mondiali di basket femminile 3×3. Le azzurre fermano il loro cammino già nella fase a gironi, perdendo la loro terza partita, la seconda della giornata. Dopo il ko di misura contro l’Australia, la squadra italiana (Raelin D’Alie, Meriem Nasraoui, Sofia Frustaci e Beatrice Olajide) è stata sconfitta nettamente dalla Polonia per 21-9 i n quello che era uno scontro diretto per l’accesso alla fase ad eliminazione diretta. Partenza lanciata delle polacche con il canestro da due punti di Ziemborska, ma soprattutto poi l’Italia si è trovata a dover fare a meno di D’Alie per qualche minuto per un infortunio alla mano. 🔗 Leggi su Oasport.it