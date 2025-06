Basket 3×3 le azzurre cedono di misura all’Australia Decisiva ora la sfida con la Polonia

Le azzurre del basket 3×3 stanno vivendo un cammino ricco di emozioni e sfide intense. Dopo una partita al cardiopalma contro l’Australia, conclusa con un'inegabile sconfitta per soli due punti, il loro percorso ai Mondiali si fa sempre più difficile. La prossima sfida con la Polonia sarà decisiva: un vero e proprio spartiacque per il passaggio del turno. Ora, tutto si gioca in questa partita cruciale, dove il futuro delle azzurre è in bilico.

Arriva una seconda e dolorosissima sconfitta per l’Italia ai Mondiali di basket 3×3 femminili. Il cammino delle azzurre si complica dopo il ko con l’Australia, che si è imposta per 21-19 al termine di una partita tiratissima. Per le australiane è la terza vittoria consecutiva nel girone, mentre per l’Italia è il secondo ko e a questo punto la sfida con la Polonia tra qualche ora diventerà un vero e proprio scontro diretto per il passaggio del turno. L’Italia si è trovata quasi sempre ad inseguire, ma restando comunque a contatto con le australiane. Le azzurre sono riuscite a trovare la parità sul 16-16, ma da quel momento si è scatenata Alex Wilson. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Basket 3×3, le azzurre cedono di misura all’Australia. Decisiva ora la sfida con la Polonia

