Barzagli | Juve va ricostruita la mentalità nei fatti Ma Yildiz ha colpi alla Del Piero

Barzagli analizza la ripresa della Juve, sottolineando come ricostruire la mentalità sia fondamentale per tornare ai vertici. Nel frattempo, Yildiz si distingue con colpi da fuoriclasse alla Del Piero, accendendo le speranze dei tifosi. L’ex difensore bianconero ha seguito da vicino la squadra nel primo scorcio al Mondiale per Club, percependo un entusiasmo palpabile e notando somiglianze tra Tudor e Conte. La strada verso il rilancio juventino sembra più promettente che mai.

L'ex difensore bianconero ha seguito da vicino la squadra nella prima settimana al Mondiale per Club: "Ho percepito grande entusiasmo, il risultato è quello del campo. E Tudor assomiglia a Conte sotto tanti aspetti.". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Barzagli: "Juve, va ricostruita la mentalità nei fatti. Ma Yildiz ha colpi alla Del Piero"

Lo stipendio di #Tudor dopo il rinnovo Ufficiale al 2027 con opzione 2028 a favore della #Juventus secondo Sky Sport sarà di circa 3 milioni di € + 1 milione di bonus (altre fonti giornalistiche parlavano invece di circa 2,5 milioni netti annui). #Juve #Jupensie Vai su Facebook

