Baronissi trovato in possesso di stupefacenti | un arresto

A Baronissi, le forze dell'ordine hanno messo fine a un episodio di droga, arrestando un 38enne sorpreso in possesso di sostanze stupefacenti. Un’operazione che sottolinea l’impegno delle autorità nel combattere la criminalità e garantire la sicurezza della comunità . La vicenda è ancora in corso di approfondimento, ma rafforza il messaggio che nessuna forma di illegalità può passare inosservata.

Nel rispetto della presunzione di innocenza e fermo restando che eventuali giudizi di responsabilità potranno conseguire solamente a pronunciamenti irrevocabili, si rende noto che il 20 giugno, a Baronissi (SA), i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Mercato San Severino hanno arrestato in flagranza di reato un 38enne del luogo, indagato per "detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio". I Carabinieri durante un servizio di controllo dinamico del territorio finalizzato al contrasto dello spaccio di stupefacenti hanno rinvenuto nella sua disponibilità sostanza stupefacente tipo cocaina per un peso di circa 11 grammi.

