Baronissi la Sindaca Anna Petta | Fondo di sostegno agli inquilini in difficoltà

Il Comune di Baronissi, guidato dalla sindaca Anna Petta, si impegna attivamente a sostenere i propri cittadini in difficoltà. Con l'apertura di un avviso pubblico per il Fondo di sostegno agli inquilini morosi incolpevoli, si offre una preziosa opportunità di aiuto a chi affronta imprevisti che compromettono il pagamento dell'affitto. Questa iniziativa, prevista dalle linee guida regionali, rappresenta un passo concreto verso il benessere sociale e la tutela delle famiglie residenti.

Il Comune di Baronissi ha aperto un Avviso Pubblico per l’accesso al Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, una misura significativa di supporto per i residenti che affrontano difficoltà nel pagamento dell’affitto a causa di impreviste riduzioni del reddito. L’iniziativa, basata sulle “ Linee guida regionali in materia di sostegno alla locazione ” approvate con Delibera di Giunta Regionale n. 26 del 24012023, è resa possibile grazie alla disponibilità di fondi regionali e mira a garantire la stabilità abitativa e a fornire un aiuto concreto alle famiglie in situazioni di fragilità. “ Siamo impegnati a costruire una comunità solidale e a non lasciare nessuno indietro, specialmente di fronte a difficoltà inaspettate,” ha dichiarato la Sindaca Anna Petta. 🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Baronissi, la Sindaca Anna Petta: “Fondo di sostegno agli inquilini in difficoltà”

