Bari ecco Fabio Caserta | Voglio creare entusiasmo nello spogliatoio e portarlo all' esterno

Il Bari si rinnova con entusiasmo e determinazione: ecco Fabio Caserta! Il nuovo allenatore, 46enne di Melito di Porto Salvo, è pronto a infondere energia nello spogliatoio e a guidare i biancorossi verso nuovi traguardi. Presentato ufficialmente dai vertici della società, Caserta porta con sé passione e idee fresche. Ora, il nostro obiettivo è trasformare questa avventura in successi concreti, un passo alla volta.

È ufficialmente iniziata l'era di Fabio Caserta come nuovo allenatore del Bari. Il tecnico 46enne di Melito di Porto Salvo che ha preso il posto di Moreno Longo, è stato presentato in conferenza stampa dai due responsabili dell'area sportiva biancorossa, Giuseppe Magalini e Valerio Di Cesare. 🔗 Leggi su Baritoday.it

