Bar ristoranti e teste di legno | la condanna per Agostino Cappellaccio l’uomo della provvidenza dei locali di Milano

Nel cuore di Milano, la figura di Agostino Cappellaccio, spesso chiamato "l'uomo della provvidenza", si è trovata al centro di un delicato intreccio giudiziario. La sua condanna ha acceso discussioni sulla vera natura del suo ruolo nei locali della città, tra accuse e difese appassionate. Ma cosa ci rivelano queste vicende sulla reale storia di questa figura controversa? Scopriamolo insieme.

Agostino Cappellaccio non era - o forse è meglio dire non sarebbe - l’’uomo della provvidenza” dedito al salvataggio di pubblici esercizi in difficoltà in qualità di socio della cooperativa “Golden staff group” come hanno sostenuto i suoi difensori durante il processo che lo ha visto protagonista. 🔗 Leggi su Milanotoday.it