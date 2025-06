Banche | ok da Bce a Ops di Mps su Mediobanca

La Banca centrale europea ha approvato l’acquisto da parte di MPS di una partecipazione di controllo in Mediobanca, aprendo nuove opportunità di crescita nel settore bancario italiano. Questa autorizzazione rappresenta un passo importante per rafforzare la posizione strategica delle banche coinvolte, segnando un possibile cambio di passo nel panorama finanziario nazionale. Un’operazione che potrebbe plasmare il futuro del sistema creditizio italiano, con effetti che si faranno sentire a lungo termine.

Milano, 25 giu. (LaPresse) – La Banca centrale europea ha rilasciato a Mps l’autorizzazione necessaria per l’acquisizione diretta di una partecipazione di controllo in Mediobanca e indiretta in Mediobanca Premier e Compass Banca. È quanto fa sapere una nota di Mps, in cui si precisa che la Bce ha rilasciato contestualmente anche l’autorizzazione ad acquisire una partecipazione in Mediobanca il cui valore eccede il 10% del patrimonio di vigilanza di gruppo e nelle rilevanti partecipazioni indirette. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Banche: ok da Bce a Ops di Mps su Mediobanca

