Bambino di 4 anni muore dopo essere caduto nella piscina di Castrezzato | è scomparso il bagnino Matteo Formenti

Tragedia in provincia di Brescia: un bambino di 4 anni ha perso la vita dopo essere caduto nella piscina di Castrezzato, mentre il bagnino Matteo Formenti, scomparso da lunedì, non risponde alle chiamate di amici e familiari. La procura ha aperto un fascicolo per fare luce su questa drammatica vicenda. Un’intera comunità si stringe nel dolore, sperando in una pronta soluzione e giustizia. Continua a leggere.

Da lunedì il 37enne non risponde alle telefonate di amici e familiari, che hanno fatto denuncia di scomparsa. L'uomo abitava a Chiari: l'ultima volta che è stato visto è uscito di casa dicendo che sarebbe andato al lavoro. Nel frattempo la Procura ha aperto un fascicolo sulla morte del bambino. 🔗 Leggi su Fanpage.it

