Bambino di 4 anni annegato in piscina trovato morto il bagnino di turno Matteo Formenti | Era indagato si sentiva in colpa

Una tragedia scuote la comunità: un bambino di soli 4 anni è stato trovato senza vita in piscina, mentre il bagnino di turno, Matteo Formenti, si sentiva oppresso dalla colpa. Indagato e scomparso dopo l'incidente, Formenti è ora al centro di un'investigazione che mira a chiarire le responsabilità. I carabinieri hanno sequestrato i cellulari dei bagnini presenti, cercando di capire se distrazioni digitali abbiano potuto contribuire alla tragica fatalità.

Matteo Formenti era scomparso dopo la morte del bambino per annegamento nella piscina in cui lui era di turno. I carabinieri hanno prelevato i cellulari dei bagnini in servizio al momento dell'incidente per stabilire se qualcuno possa essere stato distratto dall'uso del dispositivo E' stato t. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Bambino di 4 anni annegato in piscina, trovato morto il bagnino di turno Matteo Formenti: "Era indagato, si sentiva in colpa"

