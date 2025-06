Balsamico tra le stelle 20 super chef ai fornelli per beneficenza | ecco quando

Preparati a vivere un’esperienza culinaria indimenticabile con "Balsamico tra le Stelle", l’evento che vede 20 super chef ai fornelli per una serata di beneficenza all’insegna della tradizione e dell’eccellenza. Modena si trasforma nel palcoscenico perfetto, tra arpe di profumi e storie secolari. Segna la data: il 7 luglio, un’occasione unica per gustare la vera cucina italiana e supportare cause nobili, perché il buon cibo unisce e fa la differenza.

Modena, 25 giugno 2025 – Acetaia Giusti, in collaborazione con ItaliaSquisita, organizza Balsamico tra le Stelle, una serata esclusiva con grandi firme dell’alta cucina, immersa nei profumi e nella storia del più antico produttore di Aceto Balsamico di Modena e del suo Museo. Un evento speciale che celebra la grande cucina italiana in uno scenario unico, tra botti secolari e gli splendidi spazi all’aperto di Casa Giusti. Il 7 luglio, a partire dalle ore 19, più di 20 chef stellati, assieme ai protagonisti della pasticceria d’autore, a giovani chef emergenti e panificatori d’eccellenza, presenteranno, dall’aperitivo al dolce, le loro creazioni, servite su più turni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Balsamico tra le stelle, 20 super chef ai fornelli per beneficenza: ecco quando

