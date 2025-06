Ballando con le Stelle Milly Carlucci vuole Barbara D’Urso a tutti i costi

Sei pronto a scoprire il prossimo colpo di scena nel mondo dello spettacolo? Milly Carlucci avrebbe il sogno di vedere Barbara D’Urso tra i concorrenti di Ballando con le Stelle, anche se l’incontro tra le due sembra ancora lontano dalla realtà televisiva. L’indiscrezione fa già tremare i fan e i critici, lasciando tutti con il fiato sospeso: sarà davvero questa la novità della prossima edizione?

Niente programma Rai per Barbara D'Urso la quale, tuttavia, potrebbe essere nel cast di Ballando con le Stelle. Ecco l'ultima indiscrezione.

