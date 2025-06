BALLANDO CON BARBARA D’URSO | MILLY CARLUCCI TENTA DI SUPERARE IL VETO POLITICO

Nel mondo dello spettacolo, i colpi di scena sono all’ordine del giorno, e questa volta si parla di Barbara d’Urso protagonista di "Ballando con le Stelle". Milly Carlucci tenta di superare il veto politico che circonda la sua partecipazione, mentre le tensioni tra media e politica si fanno sempre più evidenti. Riuscirà la regina della televisione italiana a conquistare il palco? La risposta potrebbe cambiare le carte in tavola nello scenario televisivo attuale.

Ballando con le Stelle vedrà Barbara d’Urso concorrente e non solo ballerina per una notte? Milly Carlucci è ripartita alla carica con la sua arcinota arte diplomatica. Che sussista dall’uscita forzata da Mediaset un veto politico è ormai una questione riportata da tutti i quotidiani di ogni area politica, ovvero è diventa una certezza e non più un’indiscrezione magari acchiappa click. Fratelli d’Italia si è accodata al no di Forza Italia per evitare malumori con Mediaset e attriti nel Governo, di cui il partito fondato da Silvio Berlusconi è parte insostituibile. La Lega invece gradirebbe Barbara su Rai1. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - BALLANDO CON BARBARA D’URSO: MILLY CARLUCCI TENTA DI SUPERARE IL VETO POLITICO

