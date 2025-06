Baiano furto notturno in un’attività commerciale | indagano i Carabinieri

Notte di paura a Baiano, dove un furto ha scosso un’attività commerciale. I carabinieri stanno lavorando senza sosta per chiarire la dinamica dell’accaduto e assicurare i responsabili alla giustizia. La sicurezza dei nostri cittadini resta una priorità e le indagini proseguono con impegno. Restate sintonizzati per gli aggiornamenti su questa vicenda che ha scosso la comunità locale.

Baiano – È accaduto nella notte, a Baiano, in provincia di Avellino: i Carabinieri della Compagnia locale sono intervenuti presso un esercizio commerciale a seguito di un furto. La dinamica del colpo Secondo una prima ricostruzione, ignoti sono riusciti a forzare la porta d'ingresso del.

