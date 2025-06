Baia del Silenzio a numero chiuso accesso da tre varchi

La splendida Baia del Silenzio di Sestri Levante, uno degli angoli più suggestivi della Riviera ligure, si prepara a preservare il suo incanto attraverso una nuova ordinanza. Il sindaco Francesco Solinas ha firmato un provvedimento che limita gli ingressi a massimo 450 persone simultaneamente, garantendo così la tutela dell’ambiente e la sicurezza di visitatori e residenti. L'accesso sarà regolamentato tramite tre varchi, assicurando un’esperienza ancora più piacevole e rispettosa di questo tesoro naturale.

Il sindaco di Sestri Levante, Francesco Solinas, ha firmato questa mattina, 25 giugno 2025, specifica ordinanza, che dispone la limitazione agli accessi per un massimo di 450 persone contemporaneamente in spiaggia nella baia del Silenzio, oltre ai titolari di concessioni. L'accesso sarà. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

